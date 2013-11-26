Крупнейшая в Албании авиакомпания Belle Air прекратила работу

Авиакомпания Belle Air, на которую приходится около 50% рынка авиаперевозок Албании, прекратила работу, ссылаясь на финансовые проблемы. В ее пресс-релизе говорится, что деятельность перевозчика приостанавливается из-за общей экономической ситуации, снижения покупательной способности, рецессии на рынках, а также из-за того, что ее банковские счета были заморожены 18 дней назад. Belle Air, рассчитывая на помощь иностранных инвесторов, начинает реструктуризацию. Клиентам принесены извинения, передают "Ведомости".

Министр транспорта Албании Эдмонд Хаджинасто заявил, что счета авиакомпании не были заблокированы. По его словам, перевозчик пользовался поддержкой государства, а налоговые органы были готовы отсрочить погашение долга, однако менеджмент компании проявил бесхозяйственность. Хаджинасто также обвинил руководителей Belle Air в отсутствии прозрачных методов работы.

По сообщению албанских СМИ, речь идет о банкротстве авиакомпании.

Проблемы в обслуживании пассажиров Belle Air начались еще в воскресенье. В понедельник компания отменила 15 авиарейсов, но все еще продолжала продавать билеты. До конца недели перевезти часть пассажиров Belle Air с доплатой готов итальянский авиаперевозчик Blue Panorama. Тем, кому это не подходит, албанская компания предлагает обращаться за возвратом средств.

Belle Air работает с 2005 г. Она была первым низкотарифным авиаперевозчиком Албании и выполняла рейсы более чем в 15 городов Италии, а также в Грецию, Турцию, Бельгию и Великобританию. Ее авиапарк насчитывает по три A-320 и А-319 и два ATR-72. Задолженность компании по налогам СМИ оценивают в 4,8 млн евро. Также, по данным албанских СМИ, в 2012 г. оборот Belle Air составил около 110 млн евро.