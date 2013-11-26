Китай начал антимонопольное расследование в отношении крупнейшего в мире чипмейкера Qualcomm Inc.

Китайское правительство начало антимонопольное расследование в отношении крупнейшего в мире производителя чипов для смартфонов Qualcomm Inc., пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Los Angeles Times.

Вероятной причиной расследования послужили планы чипмейкера по наращиванию своего присутствия в Китае, учитывая политику властей по развитию собственного конкурентоспособного производства.

В четвертом финансовом квартале Qualcomm получила чистую прибыль в размере 1,5 млрд долл., или 86 центов на акцию, против 1,27 млрд долл., или 73 цента на акцию годом ранее. Квартальная выручка вендора составила 6,48 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, Qualcomm Atheros - производитель полупроводников для сетевых коммуникаций, частично — беспроводных чипсетов.

Atheros Communications, Inc. была основана в 1998 году экспертами в обработке сигналов из Стэнфордского университета, Калифорнийского университета в Беркли и частного бизнеса, она стала публичной компанией в 2004 году. Нынешним президентом и генеральным директором является Крэйг Барретт.

5 января 2011 года было объявлено, что Qualcomm Incorporated согласилась поглотить компанию Atheros Communications, Inc. за оценочную стоимость в 3,5 млрд долларов. Покупка была завершена 24 мая 2011 года, и Atheros стала подразделением Qualcomm, получив имя Qualcomm Atheros.

Чипы компании используются более чем 30 различными производителями беспроводных устройств, включая D-Link, Compex, Netgear, TP-Link и TRENDnet.