Одесская железная дорога добавила поезда и рейсы в период праздников

Одесская железная дорога (ОЖД) назначила дополнительные поезда на популярные у туристов маршруты в период новогодних и рождественских праздников, сообщила пресс-служба дороги.

В частности, один дополнительный поезд №210/209 по маршруту Николаев - Киев, который будет отправляться из Николаева с 25 по 29 декабря текущего года и 1, 2, 5, 9, 10, 11 января 2014 года в 22:50, а из столицы - с 26 по 30 декабря и 2, 3, 6, 10, 12 января в 15:46; один дополнительный поезд №558/557 сообщением Одесса - Ужгород, который будет отправляться из Одессы с 27 по 30 декабря и с 2 по 6, 8, 9, 10 января в 10:53, а из Ужгорода - с 28 по 31 декабря и с 3 по 11 января, за исключением 8 января, в 12:32.

Кроме того, согласно сообщению, Одесская железная дорога назначила ряд дополнительных рейсов поездов: в частности, поезд №686/685 сообщением Одесса - Измаил будет отправляться из Одессы и Измаила 30 декабря; №136 по маршруту Одесса - Черновцы будет курсировать ежедневно с 25 декабря по 19 января; №148 сообщением Одесса - Киев будет отправляться из Одессы 28 декабря, а из столицы - 29 декабря; №397 по маршруту Черкассы – Львов будет отправляться из Черкасс 29 декабря, а из Львова - 30 декабря.

Как сообщал УНИАН, для удовлетворения спроса в период новогодних и рождественских праздников железные дороги страны будут использовать 3521 вагон в круглогодичных поездах и 510 вагонов для формирования 30 дополнительных составов.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога проходит через территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. На Одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.