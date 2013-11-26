Intel планирует продать телевизионный сервис за 500 млн долл.

Один из крупнейших производителей компьютерных компонентов американская корпорация Intel планирует продать платный телевизионный интернет-сервис OnCue за 500 млн долл., говорится в сообщении Bloomberg со ссылкой на источники из компании.

Согласно сообщению, Intel намерен продать теле-сервис уже до конца этого года. Корпорация оценила OnCue в сумму 500 млн долл. для возможного покрытия средств, которые были вложены в создание проекта.

На сегодняшний день компания ведет закрытые переговоры с заинтересованными покупателями, среди которых телекоммуникационный оператор Verizon Communications.

По данным источников корпорации, компании Samsung Elecronics и Liberty Global также встречались с представителями Intel для обсуждения потенциальной покупки.

Справка УНИАН. Intel Corporation - американская корпорация, производящая широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры и чипсеты.

Компания была основана Робертом Нойсом и Гордоном Муром 18 июля 1968 года. Штаб-квартира Intel находится в городе Санта-Клара, штат Калифорния, США.