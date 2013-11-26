«Авиалинии Харькова» открывают рейсы во Вьетнам и Доминикану

Авиакомпания «Авиалинии Харькова» совместно с туроператором Pegas Touristik с 25 ноября открыла прямой дальнемагистральный рейс Киев - Нха Транг (Вьетнам) - Киев, а с 27 ноября откроет рейс Киев - Пунта Кана (Доминиканская Республика) - Киев.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе авиакомпании, рейсы по маршруту Киев - Нха Транг - Киев и Киев - Пунта Кана - Киев будут выполняться 1 раз в 10 дней.

Согласно сообщению, рейс Киев - Нха Транг вылетает из Киева в 20:20, время прибытия в Нха Транг - 12:00. Рейс Киев - Пунта Кана вылетает из Киева в 03:15, время прибытия в Доминиканскую Республику - 12:00.

В пресс-службе также сообщили, что расписание обоих рейсов составлено с учетом потребностей и пожеланий пассажиров.

Кроме того, для максимального комфорта клиентов регистрация на все рейсы авиакомпании начинается за 3 часа до вылета.

Перелеты на дальнемагистральных направлениях будут выполняться на комфортабельном лайнере Boeing-767 с двумя классами обслуживания – бизнес и эконом.

«Благодаря удачно разработанной схеме маршрутов, длительность перелетов на всех дальнемагистральных рейсах авиакомпании станет самой минимальной по сравнению с предложениями, уже существующими на рынке», – отметил председатель правления «Авиалиний Харькова» Николай Никитенко.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания «Авиалинии Харькова» совместно с туроператором Pegas Touristik с 22 октября открыла регулярный рейс Киев - Бангкок (Таиланд) - Киев.

20 октября «Авиалинии Харькова» открыли дальнемагистральный маршрут Киев - Гоа (Индия) - Киев.

Справка УНИАН. Компания «Авиалинии Харькова» создана в 1998 году, прекратила выполнение авиарейсов в 2001-м. Летом 2012 года вошла в состав группы DCH харьковского бизнесмена Александра Ярославского, руководство которой приняло решение развивать «Авиалинии Харькова» с целью увеличения пассажиропотока в Международном аэропорту «Харьков».

В настоящее время компания осуществляет чартерные перевозки по основным курортным направлениям, в перспективе рассматривается вопрос организации регулярных пассажирских авиаперевозок. Парк воздушных судов «Авиалиний Харькова» представлен самолетами B767-300ER и В737-800NG. Флот авиакомпании будет расширяться в соответствии с утвержденным графиком развития сети маршрутов.