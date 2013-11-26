Китай запустит собственный луноход в начале декабря

Китайский исследовательский аппарат "Нефритовый заяц" будет доставлен на Луну с помощью ракеты-носителя в начале декабря, сообщили государственные СМИ Китая, передает Русская служба Би-би-си.

Название для зонда было выбрано с помощью интернет-голосования и отсылает к китайскому фольклору. Согласно легенде, заяц живет вместе с Лунной богиней, которая выпила снадобье бессмертия.

Аппарат сможет взбираться на возвышенности под углом до 30 градусов и передвигаться со скоростью 200 метров в час.

Китайская миссия по исследованию Луны "Чанъэ-3" включает три этапа - выход на орбиту Луны, приземление на ее поверхность и возвращение обратно на Землю.