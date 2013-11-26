«Укрзализныця» назначила дополнительные рейсы в период зимних праздников

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в период новогодних и рождественских праздников назначила ряд дополнительных рейсов поездов, а также один дополнительный вагон, курсирующий в западном направлении, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, "Укрзализныця" увеличила количество рейсов поездов, курсирующих из Киева, Харькова и Одессы в западном направлении, в частности, дополнительный поезд № 207/208 Киев - Ужгород, кроме ранее назначенных дат, будет отправляться из столицы и Ужгорода 9 января; поезд № 225/226 сообщением Харьков - Ужгород, будет отправляться из Харькова 9 января; поезд № 217/ 218 по маршруту Киев – Ивано-Франковск, будет отправляться из столицы 1 и 9 января, а из Ивано-Франковска - 9 января.

Кроме того, согласно сообщению, "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд № 537/538 сообщением Киев - Ужгород, который будет отправляться из Киева с 27 по 30 декабря, а из Ужгорода 28 и 31 декабря текущего года.

Пресс-служба напоминает о ранее назначенных дополнительных поездах на следующие даты: поезд № 207/208 Киев - Ужгород, который будет отправляться из столицы с 26 по 30 декабря и с 2 по 8 января, а из Ужгорода - с 27 по 31 декабря и с 3 по 8 января; поезд № 225/226 сообщением Харьков - Ужгород, который будет отправляться из Харькова с 25 по 29 декабря и с 1 по 8 января, а из Ужгорода - с 27 по 31 декабря и с 3 по 8 января; поезд № 517/518 по маршруту Симферополь - Львов будет отправляться из Симферополя с 26 по 29 декабря и с 2 по 4 января, а из Львова - с 27 по 30 декабря и с 3 по 5 января; поезд № 217/ 218 сообщением Киев – Ивано-Франковск будет отправляться из столицы с 26 по 30 декабря и с 2 по 8 января, а из Ивано-Франковска - с 27 по 31 декабря и с 2 по 8 января; поезд № 558/557 по маршруту Одесса - Ужгород будет отправляться из Одессы с 27 по 30 декабря, а из Ужгорода - с 28 по 30 декабря.

Как сообщал УНИАН, железные дороги страны для удовлетворения спроса в период новогодних и рождественских праздников будут использовать 3521 вагон в круглогодичных поездах и 510 вагонов для формирования 30 дополнительных составов. Всего на период зимних праздников открыта предварительная продажа на 7 дополнительных поездов.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.