Поставки планшетов в Украину увеличились в 3,3 раза

Поставки планшетов в Украину в третьем квартале 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличились в 3,3 раза - до 326 тыс. устройств, говорится в сообщении пресс-службы исследовательской компании IDC.

Согласно сообщению, в целом за три квартала текущего года в Украину поставлено 784 тыс. планшетов. При этом, по прогнозам IDC, к концу года рынок вырастет не менее, чем до 1,14 млн устройств, что в 3 раза больше прошлогодних показателей.

Аналитики компании отмечают, что 63% всех поставок занимают 7-дюймовые модели планшетов. Доля устройств с диагональю дисплеев от 8 до 9,7 дюймов - 15%, с диагональю от 10 до 11,6 дюймов - 22%.

По данным компании IDC, украинский рынок планшетов является третьим по величине в регионе Центральной и Восточной Европы – после России (2,4 млн устройств в III кв.) и Польши (500 тыс. устройств). При этом по темпам роста поставок Украина уступает только Румынии (259%).

Справка УНИАН. IDC (International Data Corporation) – ведущий поставщик информации, консультационных услуг и организатор мероприятий на рынках информационных технологий, телекоммуникаций и потребительской техники. Более 1000 аналитиков IDC в 110 странах изучают технологии, тенденции и возможности отрасли на мировом, региональном и местном уровнях.