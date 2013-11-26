«Киевавтодор» рассказал, как готовится к зиме

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» заключила соглашения с 32 предприятиями и организациями города на привлечение в случае необходимости 204 единиц дополнительной техники для ликвидации последствий зимнего ненастья.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Киевавтодора”.

Решается вопрос о дополнительном привлечении в случае возникновения чрезвычайной ситуации 25 столичных предприятий, учреждений и организаций, которые могут предоставить машины и механизмы для вывоза снега (57 погрузчиков и 211 самосвалов). Будет привлекаться и спецтехника Вооруженных сил Украины, в частности, 34 тягача, которые будут использоваться на 20 участках автодорог столицы со сложными условиями движения (спуски/подъемы).

“Киевавтодор” заверяет, что подготовил к зиме 297 единиц собственной специальной снегоуборочной техники, в частности: 99 снегоочистителей; 105 солеразбрасывателей; 6 снегопогрузчиков; 35 погрузчиков посыпочных материалов; 52 трактора со снегоочистительным оборудованием. Кроме того, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций будут привлекаться еще 42 единицы собственной вспомогательной техники.

В «Киевавтодоре» сообщили, что в период снегопадов, гололедов и других сложных погодных условий дорожники, в первую очередь, будут выполнять обработку технологическими материалами проезжих частей улиц столицы со сложными условиями движения, главных магистралей, улиц центральных частей города и улиц, по которым проходят маршруты движения общественного транспорта общего пользования, после чего аналогичные меры будут приняты на других балансовых территориях.

Зимнее содержание других территорий города будут осуществлять организации в соответствии с их балансовой принадлежностью, в частности, КП «Киевпастранс», КП «Киевский метрополитен», КП «Киевтранспарксервис», «Киевзеленстрой» и районные в городе Киеве государственные администрации.