Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») признана одной из лучших мировых компаний, внесших наиболее весомый вклад в развитие своих стран, сообщило издание "Русский репортер".

Проведенное этим изданием на основе методики компании Ernst & Young исследование вклада компаний мирового бизнеса в основные социально-экономические показатели своих стран, поставило «Укрзализныцю» на первое место рейтинга компаний, которые создали наибольшее число рабочих мест и потратили наибольшие средства на зарплату и социальную защиту работников.

В исследовании были выделены четыре основных критерия выбора лидирующих компаний по объемам их вклада в благосостояние своей страны, в частности доля компании в ВВП страны, вклад в формирование фонда налога на прибыль, показатели занятости населения и уровня трудовых доходов, при этом учитывалась не только численность работников, но и условия труда.

Издание отобрало по каждому их этих показателей от 25 до 39 крупнейших компаний, три из которых были украинские.

Согласно сообщению, по двум показателям: занятости населения и уровня трудовых доходов и обеспечения социальных пакетов работающим - "Укрзализныця" заняла первое место в мировом рейтинге и первое место в Украине.

Кроме того, "Укрзализныця" заняла второе место в национальном и восьмое место в мировом рейтинге по своему вкладу в создание ВВП страны.

Украинские железные дороги также заняли третье место в стране и 18-е в мире по объему вклада в уплату налога на прибыль.

В рейтинг «Русского репортера" не вошли транснациональные компании, у которых более 50% производственных мощностей находится за границей.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году "Укрзализныця" заняла 21-е место в ежегодном рейтинге «Делойта» «ТОП-500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы - 2013» по результатам отчета о глобальной конкурентоспособности (The Global Competitiveness Report 2013 - 2014), который представил Всемирный экономический форум ( World Economic Forum).

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщении, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.