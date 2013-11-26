Миндоходов передаст белорусским коллегам опыт организации таможенного контроля

Сотрудники таможенных органов Министерства доходов и сборов Украины намерены передать белорусским коллегам опыт организации таможенных процедур для участников крупных международных соревнований, в том числе Чемпионата мира по хоккею, который пройдет в 2014 году в Минске. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Миндоходов, соответствующие договоренности были достигнуты во время встречи первого заместителя министра доходов и сборов Степана Дериволкова с главой Государственного таможенного комитета Республики Беларусь Александром Шпилевским.

«Украина уже имеет опыт проведения престижных международных соревнований. Мы передали нашим белорусским коллегам все материалы о мероприятиях и совместных действиях таможенных органов Украины и Польши, проведенных в рамках Евро-2012», - цитирует пресс-служба Дериволкова.

Кроме того, по словам Дериволкова, Миндоходов Украины предоставит белорусской стороне информацию об организованных группах болельщиков и обеспечит им первостепенный пропуск через украинско-белорусскую границу. Более того, Миндоходов предложило определить пункты пропуска через государственную границу с последующим выделением отдельных полос движения, обозначенной эмблемой чемпионата. На этих полосах украинские и белорусские таможенники и пограничники будут вести общий таможенный и пограничный контроль по принципу «одной остановки» - либо на украинской, либо на белорусской стороне пункта пропуска.

Также, по информации Миндоходов, стороны обсудили вопрос реализации проекта ПРИНЕКС, предполагающего обмен информацией о товарах и транспортных средства, пересекающих таможенную границу Украины и Беларуси. Внедрение этого проекта, как отмечается, повысит эффективность таможенных процедур, сократит время на прохождение границы и будет способствовать борьбе с незаконным перемещением товаров.

Как сообщал УНИАН, в июне 2012 года украинские и польские таможенники ввели режим упрощенного пересечения границы между Украиной и Польшей в рамках проведения финальной части чемпионата Европы по футболу. В частности, для транспортных автомобильных пунктов пропуска на западной границе был предусмотрен «зеленый коридор», а собственно оформление документов шло по ускоренной процедуре.

Наземные пункты пропуска между Украиной и Польшей во время проведения финальной части нынешнего чемпионата Европы по футболу с 8 июня по 1 июля пересекли около 100 тыс. болельщиков.