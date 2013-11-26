Китайская компания планирует выпустить дешевый аналог «умных» часов от Samsung

Китайская компания ZTE во втором квартале 2014 года планирует выпустить дешевый аналог «умных» часов Samsung Galaxy Gear, говорится в сообщении The Wall Street Journal со ссылкой на директора по глобальному маркетингу ZTE Эл Ви Кьянхао.

Согласно сообщению, изначально ZTE будут продаваться только на рынке в Китае, но со временем планируется начать продажи в США и Европе.

«Мы ориентируемся на массовый рынок», - сообщил Кьянхао.

По словам топ-менеджера, смарт-часы будут совместимы только с собственными мобильными устройствами ZTE. Таким образом, гаджет рассматривается компанией как стимулятор продаж именно смартфонов, обладающих расширенными возможностями.

В будущем производитель не исключает выпуска других моделей часов, которые можно будет подключить к Android-устройствам любых брендов.

Кьянхао добавил, что ZTE также в дальнейшем всерьез рассматривает возможность выпуска «умных» очков и даже обуви, которые смогут синхронизироваться со смартфоном.

Справка УНИАН. ZTE - второй по величине производитель телекоммуникационного оборудования и мобильных телефонов в Китае. Компания основана в 1985 г. Штаб-квартира находится в городе Шэньчжэнь.