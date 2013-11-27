"Визз Эйр Украина" в мае откроет рейс из Львова в Тель-Авив

Авиакомпания «Визз Эйр Украина», первая бюджетная (лоукост) авиакомпания, лицензированная Государственной авиационной службой Украины, с 1 мая 2014 года начнет выполнять рейсы по маршруту Львов - Тель-Авив (Израиль) - Львов .

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Согласно сообщению, рейсы Львов - Тель-Авив - Львов будут выполняться 3 раза в неделю, по вторникам, четвергам и субботам на новом самолете Airbus A320.

«Открытие нового направления создаст новые рабочие места и будет способствовать развитию туристической отрасли региона», - цитирует пресс-служба генерального директора «Визз Эйр Украина» Акоша Буша.

Как сообщал УНИАН, «Визз Эйр Украина» 30 апреля 2014 года откроет свою третью украинскую базу во Львовском аэропорту

Авиакомпания «Визз Эйр» (WizzAir) с 30 марта 2014 года начнет выполнять регулярные рейсы по маршруту Донецк - Ларнака (Кипр)

Справка УНИАН. «Визз Эйр Украина» - первая бюджетная (лоукост) авиакомпания, лицензированная Государственной авиационной службой Украины. Входит в группу компаний Wizz Air.

В 2012 году авиакомпания перевезла 630 тыс. пассажиров, эксплуатируя 2 самолета Airbus A320. Третий самолет авиакомпании «Визз Эйр Украина» - Airbus А320 - начал выполнять рейсы с начала летней навигации - 31 марта 2013 года.

Авиакомпания планирует в 2013 году перевезти около 1,3 млн пассажиров и увеличить авиапарк до четырех самолетов Airbus A320.

Wizz Air является крупнейшим лоукост-авиаперевозчиком в Центральной и Восточной Европе. На данный момент авиакомпания эксплуатирует 39 самолетов Airbus A320, которые осуществляют пассажирские авиаперевозки с 16 баз по более 250 маршрутам и 83 направлениям в 29 странах.