Hewlett-Packard вернулась к прибыли в августе-октябре 2013 года

Крупная американская ИТ-компания Hewlett-Packard (HP) в августе — октябре 2013 года сумела получить чистую прибыль в размере 1,414 млрд долл. по сравнению с чистыми убытками в 6,854 млрд долл. за аналогичный период 2012 года, сообщила компания в финансовом отчете.

Выручка компании при этом сократилась на 2,8% до 29,131 млрд долл.

Выручка подразделения персональных систем в отчетном периоде снизилась на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. В свою очередь, в августе-октябре 2013 года продажи настольных ПК сократились на 5%, но продажи ноутбуков выросли на 3%.

«Итоги квартала показывают, что HP уверенно вступает в новый финансовый год. Однако нам нужно еще многое сделать, подразделения нашей компании реализуют единую стратегию и помогают нашим клиентам процветать, предоставляя им современные IT-решения», - цитирует пресс-служба президента и генерального директора HP Мэг Уитман.

Справка УНИАН. Компания Hewlett-Packard – один из крупнейших в мире поставщиков аппаратного и программного обеспечения для организаций и индивидуальных потребителей. Компания была основана в 1939 году. Штаб-квартира расположена в Пало-Альто (Калифорния, США).