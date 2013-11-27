Кэмерон призвал ограничить свободу перемещения в ЕС

Британский премьер-министр Дэвид Кэмерон предлагает ввести ограничения на свободное перемещение внутри стран Евросоюза - один из основополагающих принципов ЕС.

В статье, публикуемой газетой Financial Times, Кэмерон доказывает, что этот принцип подтолкнул население европейских стран к массовой миграции, и говорит, что настало время для переговоров по новому соглашению, пишет ВВС.

По словам британского премьера, Евросоюзу необходимы перемены, "если он хочет вернуть доверие людей".

Кэмерон отмечает глубокую озабоченность британцев в связи с возможным наплывом в страну граждан Румынии и Болгарии - с января 2014 года, когда ограничения для них будут сняты.

Он заявляет, что Британия будет ограничивать право иностранных мигрантов на получение пособий и льгот, а те, кто ночует под открытым небом или занимаются попрошайничеством, будут выдворены из страны, пообещал премьер.