"Укрзализныця" недополучила более 153 млн грн за перевозку льготников

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в январе-октябре текущего года недополучила более 153 млн грн от областных государственных администраций за перевозку пассажиров льготных категорий в пригородном сообщении, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, железные дороги страны за 10 месяцев осуществили перевозку льготных категорий пассажиров на сумму 277,4 млн грн, тогда как им компенсированы лишь 44,8% от суммы оказанных услуг.

По данным пресс-службы, наибольшую компенсацию получила Приднепровская железная дорога - 56,2% от суммы услуг по перевозке льготников, при этом задолженность составила 22 млн грн.

Одесская железная дорога получила 55,4% компенсации, а сумма задолженности составила 8,5 млн грн, Львовская железная дорога получила 51,3% компенсации, задолженность составила 29,2 млн грн.

Донецкой железной дороге компенсировали 41,3% от суммы оказанных услуг, при этом дорога недополучила 15,1 млн грн. Юго-Западная железная дорога получила всего 36,1% компенсации за перевозку льготников, при этом сумма задолженности составила 44,8 млн грн, Южной железной дороге также компенсировали 36,1% от суммы оказанных услуг, при этом дорога недополучила 33,5 млн грн.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в январе-октябре текущего года сократила доходы от пассажирских и грузовых перевозок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,8% - до 36,2 млрд грн, а также доходы от всей деятельности - на 8,7%, до 42,6 млрд грн.

Справка УНИАН. Железнодорожным транспортом в соответствии с законодательством Украины осуществляется перевозка 26 льготных категорий граждан в полном объеме. Однако из года в год наблюдается негативная тенденция несвоевременного и неполного возмещения расходов на перевозку льготных категорий граждан, что существенно ухудшает финансовое состояние отрасли. В частности, недополученные средства не позволяют повышать качество услуг для пассажиров и обновлять подвижной состав.

Износ пригородного подвижного состава железных дорог Украины составляет : электропоездов - 80,3 % и дизель-поездов - 93,1 %.

По данным Госстата, железные дороги Украины за 10 месяцев 2013 года сократили перевозки пассажиров к аналогичному периоду 2012 года на 0,8% - до 359,5 млн человек.