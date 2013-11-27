В Киеве на Южном мосту частично ограничат движение транспорта

В Киеве до 2 декабря будет частично ограничено движение автотранспорта на Южном мосту из-за ремонта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, завтра, 28 ноября, в 22.00 начнутся плановые работы по ремонту деформационного шва (выравнивающего прибора) на Южном мостовом переходе через реку Днепр.

В связи с этим на период выполнения работ движение автотранспорта в первой и второй полосе на верховой стороне моста в направлении с проспекта Николая Бажана на Надднепрянское шоссе будет частично ограничено.

Работы продлятся до 06.00 понедельника, 2 декабря.

Водителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и по возможности выбирать другие маршруты движения.