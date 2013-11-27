ООН призвала усилить защиту интернет-пользователей от незаконной слежки

Делегаты Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций (ООН) призвали государства провести обзор процедур и законов, касающихся слежения и сбора личных данных интернет-пользователей, сообщает пресс-служба организации.

В результате заседания комитета члены ООН приняли резолюцию, предусматривающую защиту информации пользователей сети интернет.

Проект резолюции был вынесен на рассмотрение в конце октября Германией и Бразилией после скандала о слежке со стороны властей некоторых государств, включая США, по всему миру.

«Генеральная Ассамблея подтверждает, что те же права, которые человек имеет в офлайновой среде, должны также защищаться и в онлайновой среде, особенно право на неприкосновенность личной жизни», - говорится в принятой в Комитете резолюции.

Как сообщал ранее УНИАН, Агентство национальной безопасности (АНБ) США вело слежку за интернет-каналами, которые связывают дата-центры Yahoo! и Google по всему миру. В результате, в январе 2013 года за 30 дней было обработано 181 миллион различных текстовых, видео- и аудиоданных пользователей.