"Укрзализныця" устранила почти все неполадки на железнодорожных переездах

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в текущем месяце устранила практически все неполадки, обнаруженные проверяющими лицами в ходе осеннего комиссионного осмотра железнодорожных переездов с автобусным движением, сообщила пресс-служба ведомства.

В частности, было отремонтировано 354 подхода к переездам, 594 железобетонных настила, а также 218 оградительных столбиков. Кроме того, было установлено 149 дорожных знаков и модернизирован 61 пешеходный переход.

Как отмечает пресс-служба, проверка состояния железнодорожных переездов с автобусным движением проводится дважды в год - осенью и весной. Кроме того, в ходе весеннего осмотра, проверяются все железнодорожные переезды страны.

Пресс-служба напоминает, что "Укрзализныця" с целью повышения безопасности движения на переездах ежегодно выделяет на их ремонт и переоснащение около 50 млн грн. В частности, с начала текущего года было направлено 33 млн грн на модернизацию железнодорожных переездов, а на текущее их содержание еще 12 млн грн.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в текущем году провела капитальный ремонт 85 железнодорожных переездов с целью обеспечения безопасности движения на железных дорогах Украины.

В Украине насчитывается 5422 железнодорожных переезда.