С 1 января Россия окончательно переходит на таможенное декларирование в электронной форме

Москва. Федеральная таможенная служба России завершает проведение комплекса мероприятий, обеспечивающих введение с 1 января 2014 года обязательного таможенного декларирования товаров в электронной форме.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, с этого момента таможенное декларирование в России станет осуществляться только в электронной форме на основе информационных технологий взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и таможенных органов с использованием информационно-коммуникационной сети Интернет, за исключением случаев, установленных правительством Российской Федерации.

С 1 января 2014 года таможенное декларирование товаров будет обязательно производиться в электронной форме. Исключение составят случаи, определенные постановлением правительства Российской Федерации «Об утверждении категорий товаров, лиц, перемещающих товары, а также таможенных процедур, при которых таможенное декларирование товаров может осуществляться в письменной форме». Проект данного постановления ФТС России подготовила и согласовала со всеми заинтересованными ведомствами. Исключения связаны со спецификой информации о товаре (государственная тайна), спецификой таможенных процедур (уничтожение, отказ в пользу государства, специальная таможенная процедура) и рядом случаев (например, пересылка товаров в международных почтовых отправлениях, декларирование товаров отдельными категориями иностранных лиц, перемещение товаров физическими лицами или в адрес физических лиц). Причем в этом случае право выбора формы декларирования останется за декларантом.

Для таможенного декларирования в электронной форме декларант использует электронную подпись, которую можно получить как непосредственно в ФТС России, так и в 21 удостоверяющем центре, которые входят в систему удостоверяющих центров таможенных органов.

Сообщается, что уже сейчас функционируют 26 Центров электронного декларирования во всех федеральных округах. В отдельных субъектах Российской Федерации на их долю приходится до 90% от всех поданных в электронной форме деклараций на товары.

Одним из «узких» мест применения электронного декларирования, как известно, является необходимость в ряде случаев одновременного представления наряду с декларацией на товары в электронной форме копий товаросопроводительных, коммерческих, а также разрешительных документов, выдаваемых иными государственными органами. Таких государственных органов – более 20. В 2013 году около 30% деклараций, поданных в электронной форме, потребовали представления документов на бумажных носителях. Для уменьшения доли таких деклараций ФТС России разработала и внедрила в таможенных органах автоматизированную систему формирования, ведения и использования базы данных разрешительных документов. Кроме того, ФТС России организует электронное межведомственное взаимодействие с государственными органами в целях получения сведений из разрешительных документов, выданных этими государственными органами, чтобы у декларантов не было необходимости представлять данные разрешительные документы на бумажных носителях.