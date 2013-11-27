Lamborghini представил «люксовый» смартфон за 4 тыс. долл.

Итальянская компания Tonino Lamborghini, производящая в сегменте товаров премиум класса предметы интерьера, одежду, очки и другие luxury аксессуары, представила на рынке ограниченную партию «люксовых» смартфонов Antares ориентировочной стоимостью 4 тыс. долл., сообщается на официальном сайте компании.

Согласно сообщению, корпус устройства выполнен из нержавеющей стали с кожаными вставками, а экран, размером 4 дюйма, покрыт ударопрочным стеклом Gorilla Glass.

При этом, смартфон оснащен 4-ядерным процессором с частотой 1,5 ГГц, работающем на базе платформы Android.

Antares выпускается с объемом оперативной памяти 2 Гб и встроенной памяти 32 Гб с возможностью расширения при помощи MicroSD.

Премиум-смартфон имеет основную 13-мегапиксельную и фронтальную 5-мегапиксельную камеры.

Продажи «люксового» устройсива Antares запланированы на декабрь текущего года.

Справка УНИАН. Компания Tonino Lamborghini создана в 1981 году в г. Болонья (Италия). Её основателем является Тонино Ламборгини, сын известного автомобилестроителя и основателя нескольких компаний Ферруччо Ламборгини.