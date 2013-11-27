Новый закон о ж/д транспорте поможет привлечению инвестиций в отрасль – «Укрзализныця»

Принятие Верховной Радой новой редакции закона "О железнодорожном транспорте", проект которого обнародован на сайте Министерства инфраструктуры, позволит создать благоприятные правовые условия для инвестиций в отрасль.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины "Укрзализныця" со ссылкой на начальника главного управления реформирования и корпоративного развития ведомства Андрея Буковского.

В частности, согласно сообщению, в законопроект вошла норма об освобождении инвестора от уплаты налогов при передаче в государственную собственность построенного на его средства инфраструктурного объекта.

«Объекты, построенные за счет средств частных инвесторов, бесплатно передаются в госсобственность с согласия инвестора. Такие случаи есть, например ТІС, который построил вторую колею. Однако, желая передать ее бесплатно в ведение оператора, компания попадала под двойное налогообложение. Нам удалось внести изменения в Налоговый кодекс Украины о том, чтобы с нас хотя бы не взимался налог", - цитирует пресс-служба Буковского.

По его словам, в одном пакете с новым законом на рассмотрение парламента будут подаваться правительством предложения по поправкам в Налоговый кодекс.

«Нормы закона полностью исключают возникновение частной собственности на новопостроенные стратегические объекты инфраструктуры. В законе четко описываются все ситуации, когда инвестор может построить объект, однако обязан передать его государству. Кроме этого, если такой объект - не стратегический, но технологически связан со стратегическим, тогда инвестор может либо передать его, либо обязан предоставить абсолютный доступ к нему оператору инфраструктуры", - сказал Буковский.

По его словам, новая редакция закона дает четкое определение понятия объектов инфраструктуры.

«Стратегическая инфраструктура навсегда остается государственной, а акционерному обществу она будет передана на правах хозяйственной деятельности», - отметил начальник главного управления реформирования и корпоративного развития «Укрзализныци».

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.