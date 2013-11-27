Еврокомиссия предоставит Украине 5 млн евро на спутниковую навигацию

Брюссель . Вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул и вице-президент Еврокомиссии – Еврокомиссар по вопросам промышленности и предпринимательства Антонио Таяни подписали Совместное заявление о сотрудничестве в области расширения действия спутниковых систем функционального дополнения EGNOS на территорию Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, с 1 декабря 2013 года вступает в силу Соглашение о сотрудничестве относительно гражданской глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS) между ЕС и Украиной.

В соответствии с соглашением Украина получает возможность привлекаться к программам разработки, развертывания и использования европейской спутниковой системы Galileo. В рамках реализации этого Соглашения вице-премьер-министр Украины Вилкул и вице-президент Еврокомиссии – Еврокомиссар по вопросам промышленности и предпринимательства Таяни подписали Совместное заявление о том, что Еврокомиссия окажет техническую помощь в размере 5 млн евро для повышения качества спутниковой навигации на территории Украины. В рамках проекта предусматривается, что на эти средства будет разработано технико-экономическое обоснование и приобретено соответствующее оборудование (до трех станций RIMS*), осуществлен его монтаж и проведена подготовка персонала. Как предварительно обсуждено с Европейской Комиссией, сегодняшнее подписание Совместного заявления является официальным началом проекта.

В свою очередь, еврокомиссар Таяни сообщил, что «Евросоюз в область космоса и навигации планирует инвестировать почти 20 млрд евро, это позволит в ближайшие годы сэкономить приблизительно 100 млрд евро и повысить безопасность авиаполетов, в частности. Сейчас стартует совместный с Украиной проект ЭГНОС. Мы будем развивать и другие направления. Это - только начало. Для нас космическая промышленность имеет важное значение и сегодняшнее подписание Совместного заявления – это подтверждение нашей взаимной заинтересованности в совместных проектах. У нас есть потенциал для развития дальнейшего сотрудничества».

Таяни отметил, что «реализация проекта ЭГНОС, который, в том числе, повышает безопасность авиаперелетов, является важным фактом развития туристической отрасли и увеличения обмена туристами между Украиной и Европой». Это касается не только крупных аэропортов Украины, но и региональных, подчеркнул Еврокомиссар.

Сегодня к основным сферам применения системы EGNOS в Европе относятся пять основных сфер. В авиации она используется в зоне аэропорта, во время взлета, в полете и при посадке. В железнодорожных и автомобильных перевозках с ее помощью осуществляется управление безопасностью и емкостью перевозок, логистика и диспетчеризация. В судоходстве на морях и внутренних водах, используя EGNOS, осуществляются портовые операции, управление траффиком, анализ происшествий, управление рыболовным промыслом. Кроме того, EGNOS применяется в сельском хозяйстве для точного земледелия, а также для точного определения места нахождения потребителей, предоставления телематических сервисов, которые используются в навигаторах и мобильных телефонах.

В соответствии с подписанным документом правительство Украины и Европейская Комиссия планируют продвигать в качестве приоритетной инициативу укрепления сотрудничества в вопросе предоставления спутниковых услуг повышенной точности путем расширения на территорию Украины действия системы EGNOS. При условии подтверждения технической возможности будет осуществлено внедрение "EGU" (системы EGNOS в Украине), в первую очередь для нужд авиации. Европейская Комиссия намерена оказать техническую помощь в определении, разработке и реализации EGU, и координировать его взаимодействие с EGNOS. Правительство Украины, в свою очередь, будет способствовать покрытию возможных капитальных и эксплуатационных расходов на EGU при условии наличия соответствующих финансовых ресурсов. Также Украина намерена принимать участие в определении, разработке и внедрении EGU и при необходимости оказывать поддержку Европейской Комиссии в усилиях по расширению EGNOS в соседних с Украиной странах.