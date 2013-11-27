Юго-Западная железная дорога увеличила выручку благодаря турникетным системам

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) увеличила продажи билетов благодаря вводу на пригородных станциях автоматизированной турникетной системы контроля за наличием проездных документов, сообщила УНИАН пресс-служба дороги.

Согласно сообщению, за 10 месяцев текущего года ЮЗЖД установила 6 автоматизированных турникетных систем на станциях Буча, Тетерев, Нежин и Бровары, что позволило увеличить среднесуточную выручку от пассажирских перевозок почти в 8 раз.

"Среднесуточная выручка вышеуказанных станций выросла почти в 8 раз", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, на Юго-Западной магистрали функционируют 242 турникетные системы, благодаря которым можно анализировать пассажиропоток и минимизировать случаи безбилетного проезда пассажиров в пригородных электропоездах.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. В ведении ЮЗЖД находится около 20% основных производственных фондов «Укрзализныци».

ЮЗЖД занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.