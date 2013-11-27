Украина и ЕС в Вильнюсе парафируют соглашение об общем авиапространстве

Брюссель. 28 ноября в Вильнюсе на саммите Восточного партнерства будет парафировано Соглашение между ЕС, его государствами-членами и Украиной об Общем авиационном пространстве.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул после подписания Общего заявления о сотрудничестве в области расширения действия спутниковых систем функционального дополнения EGNOS на территорию Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, по словам Вилкула, «для развития авиационной отрасли правительство проводит системную работу по повышению безопасности полетов, внедрению современных систем навигации, привлечению на рынок Украины новых лоу-кост компаний и развитию авиационной инфраструктуры. 28 ноября в Вильнюсе на саммите Восточного партнерства будет парафировано Соглашение между ЕС, его государствами-членами и Украиной об Общем авиационном пространстве».

Вице-премьер отметил, что присоединение Украины к свободному авиационному пространству фактически создаст дополнительные возможности относительно открытия рейсов по новым направлениям как для украинских, так и зарубежных авиакомпаний. Это создаст конкуренцию, что позволит повысить качество авиауслуг и снизит стоимость перелетов.

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Вилкул рассказал, что с 2010 года в Украине построены 4 аэродромные диспетчерские вышки – в Симферополе (в 2010 г.), Донецке (в 2012 г.), Харькове (в 2013 г.) и в аэропорту «Киев» (Жуляны) (в 2013 г.). Также планируется реконструкция вышки и строительство Центра управления воздушным движением во Львове. Кроме повышения безопасности, новые центры управления позволят увеличить пропускную способность аэропортов. Также за последние три года введено в эксплуатацию 5 современных аэродромных радиолокаторов в Борисполе, Львове, Симферополе, Одессе и Днепропетровске, модернизированы 4 автоматизированные системы управления воздушным движением – в Борисполе, Донецке, Харькове и Львове.

«Кроме того, благодаря принятым мерам Украина в октябре 2013 года получила 1 категорию FAA (ФАА – Федеральной Авиационной Администрации США), и отныне украинские перевозчики имеют возможность значительно расширить географию полетов и открыть рейсы в города США. Решение ФАА, которое относит Украину к Категории 1 Программы IASA, базируется на результатах аудита, согласно которым Государственная авиационная служба Украины соответствует всем нормам Международной организации гражданской авиации (ІКАО)», - напомнил вице-премьер.

В Украине возобновлены дальнемагистральные авиарейсы в Индию (Гоа), Таиланд, Вьетнам и Доминиканскую Республику. Украинские авиакомпании будут расширять сеть беспересадочных рейсов в страны Азии и Америки.

Недавно начал работу новый терминал D в аэропорту «Киев» (Жуляны). Вскоре будет открыт еще один терминальный комплекс С, который будет обслуживать бизнес-авиацию. Создание современных терминалов является важной составляющей привлечения на украинский рынок новых лоу-костов. В этом году уже привлечены 2 новые лоукост-компании - испанская «Vueling Airlines» и итальянская «Meridiana Fly». Теперь в Украине работают 8 иностранных лоукост-авиаперевозчиков, которые летают по 19 маршрутам в 8 стран мира.

Благодаря последовательным действиям по реорганизации и улучшению работы авиационной отрасли пассажиропоток через аэропорты Украины за 9 месяцев 2013 года увеличился на 5% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и составил более 11,6 млн пассажиров.

"Дальнейшее развитие отрасли должно быть обеспечено за счет привлечения частных инвестиций на основе государственно-частного партнерства, повышения эффективности управления отраслью, привлечения лоу-костов, создания комфортных условий для пассажиров, повышения безопасности полетов», – уверен Вилкул.

Как сообщал УНИАН, Украина и Европейский Союз во время 8-го раунда переговоров в Брюсселе 21-22 октября с.г. согласовали текст соглашения о едином авиационном пространстве и договорились о дальнейшем сотрудничестве с целью подготовки документа к подписанию.

«Создание общего авиационного пространства является одним из ключевых элементов реализации предстоящего Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в сфере транспорта», - отмечалось в сообщении Представительства Украины при ЕС и Европейском содружестве по атомной энергии.

Переговоры по заключению соглашения между Украиной и ЕС об общем авиационном пространстве начались в декабре 2007 года. В соответствии с Планом первоочередных мероприятий относительно интеграции Украины в ЕС на 2013 год эти переговоры должны завершиться на протяжении 2013 года.

Цель заключения соглашения - постепенная либерализация рынков, использование общих правил на основе правил ЕС в области гражданской авиации, содействие промышленному и операционному сотрудничеству.

Напомним, 21 ноября Кабинет министров Украины своим распоряжением приостановил подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС, которое должно было состояться на саммите в Вильнюсе 28-29 ноября.