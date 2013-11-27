Аэропорт «Борисполь» подтвердил высшую категорию ICAO по безопасности полетов

Международный аэропорт "Борисполь" подтвердил высшую III-A категорию безопасности Международной организации гражданской авиации (ICAO), которая разрешает принимать все типы воздушных судов круглосуточно в течение года в условиях ограниченной видимости и при сложной погоде. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры, летная проверка проводилась 22-24 ноября самолетом-лабораторией «Украэроруха».

«На сегодня инструментальная система посадки, установленная на аэродроме «Борисполь», согласно выводам комиссии по летным проверкам оборудования радиосветотехнического обеспечения отвечает требованиям эксплуатационно-технической документации для радиомаячных систем (РМС) III категории и позволяет осуществлять заход на посадку и пилотирование воздушного судна до точки касания взлетно-посадочной полосы и вдоль нее», - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, аэродром аэропорта «Борисполь» является единственным в стране, который позволяет осуществлять заход на посадку с высотой принятия решения менее 30 м (или без ограничения по высоте принятия решения) и при дальности видимости на взлетно-посадочной полосе не меньше 200 м.

«Благодаря этому аэропорт может обслуживать рейсы согласно суточному плану полетов даже при сильных туманах и в других сложных метеоусловиях», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, международный аэропорт "Борисполь", который с 2012 года является оператором, предоставляющим полный комплекс хендлинговых (наземных) услуг для авиакомпаний, включая обслуживание пассажиров, наземное обслуживание воздушных судов и грузовой хендлинг, в мае этого года подтвердил прошлогодний сертификат соответствия от Госавиаслужбы и продлил его до 2016 года.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, лидер на авиационном рынке страны. Он обеспечивает 65% пассажирских авиаперевозок Украины. Из аэропорта «Борисполь» более 50 авиакомпаний осуществляют регулярное сообщение по более чем 100 направлениям.

Технические возможности аэропорта позволяют принимать и отправлять воздушные суда круглосуточно в течение года - в том числе в условиях ограниченной видимости и при сложных погодных условиях.

ИКАО (ICAO, International Civil Aviation Organization) создана в результате подписания в Чикаго 7 декабря 1944 года Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция) и является специализированным учреждением ООН, которое занимается организацией и координацией международного сотрудничества государств во всех аспектах деятельности гражданской авиации.

Участниками ИКАО являются около 190 государств.

Украина стала членом ИКАО с 9 сентября 1992 года, присоединившись к Чикагской конвенции.