Николаевский морпорт сократил переработку грузов на 7,7%

Николаевский морской торговый порт в январе-октябре 2013 года сократил переработку грузов на 7,7% или на 0,684 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 8,162 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщили в порту.

В октябре Николаевский морской торговый порт сократил переработку грузов на 16,5%, или на 180 тыс. тонн по сравнению с октябрем 2012 года - до 1,089 млн тонн.

В порту отмечают, что плановые показатели по перегрузке предприятие выполнило.

Как сообщал УНИАН, итогам января-сентября Николаевский морпорт сократил переработку грузов на 6,5% до 7,3 млн тонн.

Справка. Николаевский морской торговый порт занимается перегрузкой зерна, калийных удобрений, угля, бокситов, руды, леса, стройматериалов, металла, грузов в мешках, тарно-штучных грузов.

Территория порта составляет 94 га, акватория - 225 га.