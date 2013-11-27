"Укрзализныця" увеличила количество дополнительных рейсов во время зимних праздников

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»)в связи сповышенным спросом на пассажирские перевозки в период новогодних и рождественских праздников увеличила количество рейсов дополнительных поездов, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

В частности, дополнительные рейсы поездов назначены на следующие даты: поезд № 207/ 208 сообщением Киев - Ужгород, который будет отправляться из столицы с 27 по 30 декабря и с 1 по 10 января, а из Ужгорода - с 28 по 31 декабря и с 2 по 10 января; поезд № 537/ 538 по маршруту Киев - Ужгород, который будет отправляться из столицы с 27 по 30 декабря и 2, 3 января , а из Ужгорода - 28, 31 декабря и 3,4 января; поезд № 217/ 218 сообщением Киев - Ивано - Франковск, который будет отправляться из Киева с 26 по 30 декабря и с 1 по 10 января, а из Ивано-Франковска - с 27 по 31 декабря и с 2 по 10 января.

Поезд № 558/ 557 по маршруту Одесса - Ужгород, который будет отправляться из Одессы с 27 по 30 декабря и 2, 3 января, а из Ужгорода - с 28 по 30 декабря и 3,4 января; поезд № 517 /518 сообщением Симферополь - Львов, который будет отправляться из Симферополя с 26 по 29 декабря и с 1 по 4 января, а из Львова - с 27 по 30 декабря и с 2 по 5 января; поезд № 225 /226 по маршруту Харьков - Ужгород, который будет отправляться из Харькова с 25 по 30 декабря и с 1 по 10 января, а из Ужгорода - с 27 по 31 декабря и с 1 по 10 января, за исключением 2 января; поезд № 241 /242 сообщением Харьков - Евпатория, будет отправляться из Харькова 28 декабря и 8 января, а из Евпатории - 29 декабря и 9 января.

Кроме того, согласно сообщению, "Укрзализныця" открыла предварительную продажу билетов на дополнительные поезда, в частности, на поезд № 219/ 220 по маршруту Киев - Ивано - Франковск, который будет отправляться из столицы с 29 по 31 декабря, а из Ивано - Франковска - 29 декабря, поезд № 210/ 209 сообщением Николаев - Киев, который будет отправляться из Николаева 26, 27 декабря, а из столицы - 27, 28 декабря.

Также, говорится в сообщении, «Укрзализныця» открыла предварительную продажу билетов на поезда, курсирующие из Черновцов, Харькова, Одессы и России.

В частности, открыта предварительная продажа билетов на следующие даты: поезд № 136 сообщением Одесса - Черновцы, который отправится из Одессы 26, 28, 30 декабря и 2, 4, 6, 8, 10 января, а из Черновцов - 27, 29, 31 декабря и 3, 5, 7, 9 января; поезд № 397 по маршруту Черкассы - Львов, который отправится из Львова 29 декабря, а из Черкасс - 30 декабря; поезд № 81 сообщением Харьков - Симферополь, будет отправляться из Харькова 1 января.

Кроме того, согласно сообщению, "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда, соединяющие Украину с Россией, в частности, поезд №33 по маршруту Москва - Одесса, который будет отправляться из Москвы 26 декабря, а из Одессы - 27 декабря, поезд №47 сообщением Санкт-Петербург - Львов, который будет отправляться из Санкт-Петербурга 26 декабря и 6 января, а из Львова - 27 декабря и 7 января; поезд № 331 по маршруту Воронеж-Киев, который будет отправляться из Воронежа 1 и 5 января, а из Киева - 2 и 6 января.

Как отмечает пресс-служба, всего на период зимних праздников открыта предварительная продажа на девять дополнительных поездов.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" увеличила количество рейсов дополнительных поездов, курсирующих из Киева, Харькова и Одессы в западном направлении.

Всего железные дороги страны для удовлетворения спроса в период новогодних и рождественских праздников будут использовать 3521 вагон в круглогодичных поездах и 510 вагонов для формирования 30 дополнительных составов.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.