В московском метро создадут пункты проверки гастарбайтеров - СМИ

Московские депутаты требуют усилить контроль за мигрантами в столичном метрополитене. Как заявил «Известиям» зампредседателя комиссии по безопасности Мосгордумы Сергей Гончаров, на платформах Кольцевой линии и привокзальных станциях необходимо организовать постоянные пункты ФМС, оснащенные доступом к ведомственным базам данных, чтобы инспекторы могли проверить документы мигранта на подлинность прямо на месте. Таким образом предполагается снизить количество нелегалов в городе и обеспечить безопасность пассажиров подземки. В УФМС по Москве подтверждают, что эти участки метрополитена являются самыми напряженными, однако для их постоянных проверок придется расширить штат столичной миграционной службы.

Адвокат полковник МВД в отставке Евгений Черноусов считает, что сотрудникам миграционной службы необходимо иметь постоянное помещение в столичной подземке для проверки мигрантов.

Как ранее писали «Известия», в ближайшие месяцы в аэропортах будет завершена работа по установке автоматизированных систем отслеживания незаконных мигрантов. Система сканирует и передает в базы ФМС паспортные данные прибывающих в РФ иностранцев. Таким образом, если человек после пересечения границы не обратился в отделение УФМС для оформления регистрации, то об этом становится известно сразу же, что позволяет правоохранительным органам лучше отслеживать нарушения миграционного законодательств.

Также сотрудников столичной миграционной службы, дежурящих на вокзалах, обеспечат портативными электронными устройствами, чтобы они могли проверить граждан прямо на перронах.

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