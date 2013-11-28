Россия откладывает ужесточение правил международных перевозок по своей территории

Россия вновь откладывает ужесточение правил международных перевозок товаров по своей территории.

На совещании с контролирующими ведомствами, таможней, Минэкономразвития и Минфином у первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова принято решение продлить действие книжек международных дорожных перевозок (МДП или TIR). Как рассказали «Известиям» источники в нескольких федеральных ведомствах, принимавшие участие во встрече, соглашение будет действовать еще полгода - до 1 июня 2014 года. Об этом также знает собеседник в деловом сообществе. Представитель секретариата вице-премьера от комментариев отказался.

Таким образом, решение ФТС разорвать гарантийное соглашение с АСМАП (Ассоциация международных автомобильных перевозчиков) признано нелегитимным, а таможне дано указание возобновить действие конвенции TIR во всех регионах.

В то же время руководству таможни было предписано найти компромисс и заключить новое соглашение с АСМАП. Если эти переговоры не увенчаются успехом, то, как было решено на совещании, для выбора нового гарантийного объединения будет проведен конкурс.

Книжки TIR по Таможенной конвенции ООН применяются для обеспечения таможенного транзита в 68 странах, в том числе и в России. В каждой из них действует гарантирующее объединение, уполномоченное Международным союзом автотранспорта. В России — это АСМАП, которая и продает перевозчикам книжки TIR.

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