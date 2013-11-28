"Укрзализныця" с 1 января планирует повысить на 5% тарифные ставки и оклады работников

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") с 1 января 2014 года планирует повысить тарифные ставки и оклады для работников отрасли на 5%.

Об этом, как сообщает пресс-служба “Укрзализныци», заявил генеральный директор "Укрзализныци" Сергей Болоболин на заседании совета Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины.

"Я готов уже завтра подписать приказ о повышении с 1 января, если вы поддержите предложение о введении повышения с 1 января 2014 года", - цитирует пресс-служба Болоболина.

"При повышении зарплаты на 5% среднемесячная финансовая нагрузка отрасли увеличится в среднем на 90-100 млн грн. А в годовых объемах - ориентировочно это увеличение наших расходов на зарплату на 1 млрд гривен. Мы прогнозируем, что в следующем году объем грузоперевозок увеличится ориентировочно на 1%, что позволит профинансировать увеличение зарплатного фонда", - сказал гендиректор "Укрзализныци".

Пресс - служба напомнила, что в текущем году "Укрзализныця" согласно утвержденному Кабинетом министров Украины финансовому плану дважды повышала часовые тарифные ставки и должностные оклады: 1 июня и 1 августа каждый раз на 5 %.

Болоболин также сообщил, что в условиях уменьшения доходов железных дорог страны от грузоперевозок принято решение с 16 декабря перевести временно аппарат "Укрзализныци" на работу в режиме неполной рабочей недели.

"Из-за уменьшения объемов грузоперевозок до конца 2013 года отрасль недополучит 3,5 млрд грн от запланированных показателей. Такая финансово-экономическая ситуация требует режима экономии для сохранения кадров, поэтому начинаем с управленческой структуры - аппарат "Укрзализныци" перейдет на неполную рабочую неделю с 16 декабря 2013 года”, - сказал Болоболин.

«Это касается только управленческого аппарата. На железных дорогах и предприятиях отрасли вопросы рабочего времени будут решать руководители, исходя из ситуации, которая сложилась на их предприятии, и выбирая, при этом самую оптимальную форму", - добавил гендиректор.

При этом он уточнил, что эти изменения согласованы с профсоюзами отрасли и не повлияют на обеспечение грузовых и пассажирских перевозок.

Как сообщал УНИАН, среднемесячная заработная плата работников железнодорожного транспорта за 10 месяцев текущего года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,6% - до 3958,9 грн.

«Укрзализныця» совместно с советом профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины пролонгировала отраслевое соглашение на 2014-2015 годы, сохранив корпоративный пакет льгот и социальных гарантий для железнодорожников.

Справка УНИАН. Отраслевое соглашение между «Укрзализныцей» и профсоюзами является основным отраслевым документом, устанавливающим минимальные и обязательные для учета при заключении коллективных договоров на предприятиях, в организациях и учреждениях железнодорожного транспорта отраслевые нормы в оплате и условиях труда, льготы, трудовые и социальные гарантии.

В 2011 году рост среднемесячной зарплаты железнодорожников составил около 17%, в 2012 году - 14,4%.

Численность работников железнодорожной отрасли (включая государственные предприятия, подчиненные “Укрзализныце”) составляет около 385 тыс. человек.