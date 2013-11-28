График движения поезда "Интерсити+" Киев-Донецк с 15 декабря может измениться

Украинская железнодорожная скоростная компания (УЖСК) с 15 декабря текущего года намерена внести изменения в график курсирования скоростного электропоезда №152 категории "Интерсити+" по маршруту Киев - Донецк, что позволит сократить время в пути на 9 минут, сообщила УНИАН пресс - служба дороги.

В частности, этот поезд будет отправляться из столицы ежедневно, за исключением 31 декабря, в 16:16 и прибывать в Донецк в 23:18 с остановками на станциях Дарница, Миргород, Полтава - Южная, Лозовая, Славянск, Краматорск, а также Константиновка.

Как отмечает пресс - служба, в обратном направлении этот поезд будет курсировать без изменений.

Как сообщал УНИАН, Украинская железнодорожная скоростная компания за время эксплуатации скоростных поездов «Интерсити+», а именно за 1 год и 5 месяцев, перевезла около 2,5 млн пассажиров.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК) создано в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры от 22 февраля 2012 года. УЖСК занимается организацией эксплуатации и технического обслуживания скоростного подвижного состава отечественных и зарубежных производителей.

На сегодня УЖСК оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem и двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda.

В настоящее время скоростные электропоезда категории «Интерсити+» следуют из Киева в Днепропетровск, Донецк, Львов и Харьков.