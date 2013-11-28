Американская компания разработала «умную» спортивную одежду со встроенной электроникой

Американская компания Athos разработала «умную» спортивную одежду со встроенной электроникой, которая следит за физической активностью пользователя во время тренировки, сообщила компания на своем сайте.

Согласно сообщению, в спортивный комплект от Athos, кроме рубашки и шорт с датчиками, входит основной модуль Core Module, который детально отслеживает показатели деятельности пользователя. Так, в ходе тренировки измеряются показатели основных мышц человека, частота сердечных сокращений и дыхания.

Вся собранная информация с помощью беспроводной связи Bluetooth отправляется на мобильное устройство и в соответствующем приложении отображаются данные проведенной тренировки. При этом основной модуль совместим только со смартфонами iPhone и планшетами iPad.

По данным компании, первые глобальные поставки «умной» одежды планируются на лето 2014 года. На сайте компании сейчас устройство доступно для жителей США по предварительному заказу.

Производители оценивают полный комплект Athos в 298 долларов США.