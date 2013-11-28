Facebook тестирует функцию "прочитать позже"

Крупнейшая в мире соцсеть Facebook тестирует функцию, позволяющую пользователям сохранять опубликованные друзьями ссылки на статьи, которые они планируют прочитать позже, пишет Digit.ru.

Слухи о том, что Facebook разрабатывает новые продукты и функции, которые усилят позиции соцсети как основного источника новостей для пользователя, ходят на рынке с прошлого года. За счет этих продуктов Facebook намерена увеличить время, которое пользователи проводят в соцсети. Способствовать популяризации сервисов может запущенный недавно на Facebook функционал хэштегов.

Как сообщает издание All Things Digital со ссылкой на имеющиеся в распоряжении редакции скриншоты, новая функция будет собирать отмеченные пользователем ссылки на статьи в отдельный список и окажется полезной для людей, у которых не всегда есть время сразу же прочитать интересную статью, ссылку на которую они видят. Таким образом, функция будет действовать почти аналогично приложениям Pocket и Instapaper. Под ссылками на контент в ленте новостей пользователя появится особая кнопка для сохранения материалов.

Представители Facebook отметили, что соцсеть регулярно тестирует новые функции, однако отказались прокомментировать разработку сервиса отложенного прочтения статей.