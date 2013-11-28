"Укрзализныця" назначила ряд дополнительных рейсов поездов в период зимних праздников

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") в период новогодних и рождественских праздников назначила ряд дополнительных рейсов поездов, сообщила пресс - служба ведомства.

В частности, поезда, курсирующие во внутреннем сообщении: № 173/174 по маршруту Киев - Каменец - Подольский, который будет отправляться из столицы 7 января, а из Каменец - Подольского - 8 января; № 136/135 сообщением Одесса - Черновцы, который будет отправляться из Одессы 26, 28, 30 декабря и 2, 4, 6, 8, 10 января, а из Черновцов - 27, 29, 31 декабря и 3, 5, 7, 9, 11 января; № 686/685 по маршруту Одесса - Измаил, который будет отправляться из Одессы и Измаила 30 декабря.

Поезд № 207/208 сообщением Киев - Ужгород, который будет отправляться из столицы с 27 по 30 декабря и с 1 по 11 января, а из Ужгорода - с 28 по 31 декабря и со 2 по 11 января; поезд № 217/218 по маршруту Киев - Ивано-Франковск, который будет отправляться из Киева с 26 по 30 декабря и с 1 по 11 января, а из Ивано-Франковска - с 27 по 31 декабря и со 2 по 11 января.

Поезд № 219/220 сообщением Киев - Ивано-Франковск, который будет отправляться из Киева и Ивано-Франковска с 29 по 31 декабря; поезд № 517/518 по маршруту Симферополь - Львов, который будет отправляться из Симферополя с 26 по 29 декабря и с 1 по 4 января, а из Львова - с 27 по 30 декабря и со 2, 3, 4, 5, 8, 9 января; поезд № 225/226 сообщением Харьков - Ужгород, который будет отправляться из Харькова с 25 по 30 декабря и с 1 по 11 января, а из Ужгорода - с 27 по 31 декабря и с 1 по 11 января, за исключением 2 января.

Как отмечает пресс-служба, дополнительные рейсы поездов назначены также на следующие даты: поезд № 397/398 по маршруту Черкассы - Львов, который отправится из Черкасс 29 декабря, а из Львова - 30 декабря; поезд № 81/82 сообщением Харьков - Симферополь, который отправится из Харькова 1 января, а из Симферополя - 2 января; поезд № 537/538 по маршруту Киев - Ужгород, который будет отправляться из столицы с 27 по 30 декабря и 2, 3 января , а из Ужгорода - 28, 31 декабря и 3,4 января; поезд № 210/209 сообщением Николаев - Киев, который будет отправляться из Николаева 26, 27 декабря, а из столицы - 27, 28 декабря; поезд № 558/557 по маршруту Одесса - Ужгород, который будет отправляться из Одессы с 27 по 30 декабря и 2, 3 января, а из Ужгорода - с 28 по 30 декабря и 3,4 января; поезд № 241/242 сообщением Харьков - Евпатория, который будет отправляться из Харькова 28 декабря и 8 января, а из Евпатории - 29 декабря и 9 января.

Кроме того, дополнительные рейсы назначены на поезда, курсирующие в международном сообщении, в частности, поезд № 47/48 сообщением Санкт-Петербург - Львов, который будет отправляться из Санкт-Петербурга 26 декабря, а из Львова - 27 декабря; поезд № 33/34 по маршруту Москва - Одесса, который будет отправляться из Москвы 26 декабря, а из Одессы - 27 декабря; поезд № 331/332 по маршруту Воронеж - Киев, который будет отправляться из Воронежа 1 и 5 января, а из Киева - 2 и 6 января.

Всего на период зимних праздников открыта предварительная продажа на девять дополнительных поездов.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" открыла предварительную продажу билетов на дополнительные поезда № 219/220 по маршруту Киев - Ивано - Франковск, а также № 210/209 сообщением Николаев - Киев.

Всего железные дороги страны для удовлетворения спроса в период новогодних и рождественских праздников будут использовать 3521 вагон в круглогодичных поездах и 510 вагонов для формирования 30 дополнительных составов. Наиболее массовые перевозки ожидаются в период с 26 по 30 декабря.