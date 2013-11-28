Бывшие сотрудники Nokia начали продавать смартфон собственного производства

Бывшие сотрудники корпорации Nokia, уволившиеся в 2011 году, начали продавать в Финляндии смартфон собственного производства Jolla, сообщает агентство новостей BBC.

Согласно сообщению, новый смартфон разработан на платформе Sailfish, которая является модификацией MeeGo. Именно из-за того, что руководство Nokia отказалось от операционной системы (ОС) MeeGo в пользу Windows Phone, сотрудники уволились из компании.

Главным достоинством новой платформы является её «открытость» и возможность устанавливать на устройство программы, предназначенные для ОС Android.

«Мы создали платформу мирового класса. Пользователи будут получать более широкий выбор», - цитирует агентство одного из основателей компании Марка Диллона.

Смартфон Jolla оснащен 2-ядерным процессором с частотой 1,4 ГГц и 1 гигабайтом оперативной памяти. Новый гаджет имеет 4-дюймовый дисплей с разрешением 960х540 точек, покрытый стеклом Gorilla Glass 2. Внутренний флеш-накопитель, емкостью 16 Гб, поддерживает возможность расширения за счет карт microSD.

Также смартфон оснащен 8-мегапиксельной основной камерой с автофокусом и 2-мегапиксельной фронтальной камерой.

Первая партия смартфонов ограничена 450 устройствами, причем почти все телефоны будут распроданы по предварительным заказам. Но в декабре текущего года компания рассчитывает поставить новую партию смартфонов в магазины за пределами родной Финляндии.

Стоимость Jolla без операторского контракта составляет 399 евро.