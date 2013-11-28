Украина и Беларусь согласовали использование электронной цифровой подписи при оформлении двусторонних грузоперевозок

Представители Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") и Белорусской железной дороги согласовали использование электронной цифровой подписи при оформлении двусторонних грузоперевозок, сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

По информации пресс-службы, начальник главного коммерческого управления "Укрзализныци" Юрий Меркулов на совещании со специалистами из Беларуси заявил о том, что таким образом "Укрзализныця" создает условия для беспрепятственного движения международных грузоперевозок.

Тестовым полигоном для нововведения станет оформление перевозок щебня из Украины и калийных удобрений из Беларуси.

Пресс-служба отмечает, что ранее "Укрзализныця" подписала соглашения об информационном обмене данными с Российскими железными дорогами, ЗАО МАВ Карго Хунгария (Венгрия), ЗССК Карго (Словакия), ПКП Карго (Польша), АО «Национальная компания «Казахстан Темир жолы». В настоящее время ведутся подготовительные работы по организации такого обмена между Украиной и Румынией.

Использование электронных технологий в оформлении перевозочных документов в Украине имеет позитивную динамику, в частности, в ноябре железнодорожные станции страны оформили 2199 электронных транспортных накладных на 8271 вагон, что составило 80,20% от общего количества документов. На сегодня в электронном виде существует почти 100% от общего количества заказов клиентов на перевозку грузов по Украине.

Согласно сообщению, "Укрзализныця" планирует использовать в электронном виде единственный перевозочный документ - унифицированную транспортную накладную для стран с различным транспортным правом ЦИМ/СМГС вместо таможенной декларации при декларировании товаров (кроме товаров, перевозимых на условиях уплаты таможенных платежей в режиме транзита по железным дорогам страны).

В этой связи, использование унифицированной транспортной накладной упрощает процедуру пересечения границы, обеспечивает правовые гарантии клиентам при перевозках грузов железнодорожным транспортом между Европой и Азией, а также улучшает качество обслуживания, уменьшая при этом транспортные расходы грузоотправителей.

Как сообщал УНИАН, решение о разработке унифицированной накладной ЦИМ/СМГС было принято по инициативе "Укрзализныци" в октябре 2003 года в Киеве на Международной конференции по транспортному праву. Разработка этого документа продолжалась на протяжении 2003-2006 гг. с привлечением специалистов железных дорог Украины, Германии, Польши, Беларуси, Латвии, России и Литвы.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.