"Укрзализныця" добавила вагоны в поезда западного направления

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в связи с повышенным спросом на популярные у туристов маршруты включила ряд дополнительных вагонов в поезда, курсирующие в западном направлении.

В частности, дополнительные вагоны включены в состав следующих поездов: один вагон в состав поезда № 92/91 по маршруту Львов - Киев, который будет отправляться из Львова 1 декабря, а из столицы - 2 декабря; три вагона в состав поезда № 98/97 сообщением Ковель - Киев, который будет отправляться из Ковеля 29 ноября, а из Киева - 30 ноября; два вагона в состав поезда № 118/117 по маршруту Черновцы - Киев, который будет отправляться из Черновцов ежедневно с 1 по 8 декабря, а из столицы - ежедневно с 2 по 9 декабря; три вагона в состав поезда № 606/605 сообщением Львов - Рахов, который будет отправляться из Львова 30 ноября, а из Рахова - 1 декабря.

Кроме того, "Укрзализныця" включила один вагон в состав поезда № 606/605 по маршруту Львов - Рахов, который будет отправляться из Львова 13 декабря, а из Рахова - 14 декабря; один вагон в состав поезда № 608/607 сообщением Черновцы - Львов, который будет отправляться из Черновцов 13 декабря, а из Львова - 14 декабря; два вагона в состав поезда № 668/667 сообщением Черновцы - Ковель, который будет отправляться из Черновцов 1 декабря, а из Ковеля - 2 декабря.

Как сообщал УНИАН, железные дороги страны для удовлетворения спроса в период новогодних и рождественских праздников будут использовать 3 521 вагон в круглогодичных поездах и 510 вагонов для формирования 30 дополнительных составов.

В целом, на период зимних праздников открыта предварительная продажа на девять дополнительных поездов. Наиболее массовые перевозки ожидаются в период с 26 по 30 декабря.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.