Россия может закупить 51 украинско-российский Ан-148

Москва. Россия в рамках консолидированного государственного заказа может закупить 51 украинско-российский самолет Ан-148, который серийно производится на предприятии «Воронежское авиастроительное общество» (ВАСО).

Об этом говорится в проектe распоряжения правительства РФ «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы» от 28 ноября 2013 года, текст которого имеется в распоряжении УНИАН.

«Самолет востребован при условиях поставок по сложившимся рыночным ценам. Однако проект производства Ан-148 убыточен вследствие его низкой серийности. В целях повышения серийности производства Ан-148 включен в консолидированный государственный заказ, до 2025 года планируется поставка 31 самолета (общий объем государственного заказа – 51 самолет)», - говорится в документе.

Отмечается, что ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» осуществляет мероприятия по снижению материальных затрат, накладных и прочих расходов, внедрению новой кооперационной модели производства, что должно привести к снижению себестоимости изготовления самолетов Ан-148.

В документе сообщается, что в 2011 году мировой рынок региональных самолетов в денежном выражении составил 7,8 млрд. долл. или 7,1% совокупного объема рынка самолетостроения. К 2025 году объем мирового рынка региональных самолетов вырастет в 2,9 раза и составит 22,3 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, на данный момент ВАСО выполняет контракт на поставку 15 самолетов Ан-148 для Министерства обороны России.

Справка УНИАН. Ан-148 – региональный ближнемагистральный самолет, рассчитанный на комфортную перевозку 68 пассажиров. Дальность полета составляет 3,5 тыс. км, крейсерская скорость – 800-870 км/ч. Особенностью этого типа воздушных судов является высокое расположение двигателей, что позволяет самолету совершать взлеты и посадки даже на аэродромах с низким качеством покрытия. Современное бортовое оборудование делает возможным посадку машины в сложных метеорологических и ночных условиях. Самолет спроектирован киевским АНТК им. Антонова, в программе производства задействованы завод «Авиант» в Украине и «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» в России.