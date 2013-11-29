Больше половины граждан ЕС используют интернет хотя бы раз в день

Согласно исследованию, проведенного в рамках специальной программы Еврокомиссии, 54% граждан стран Европейского Союза (ЕС) используют интернет по крайней мере один раз в день, при этом 28% никогда не пользовались «всемирной паутиной», сообщается в отчете комиссии.

В ходе исследования было опрошено 27,7 тыс. респондентов разных социальных и демографических групп из 27 стран ЕС и Хорватии, которая стала членом Евросоюза 1 июля 2013 года.

По данным отчета, 62% опрошенных граждан ЕС пользуются сетью с помощью ноутбука, 53% заходят в интернет через стационарный компьютер, 35% респондентов используют смартфон и 14% - планшет.

В свою очередь, 53% интернет-пользователей сообщили, что они зарегистрированы хотя бы в одной из социальных сетей. При этом 50% респондентов покупают товары в интернете, а 48% - используют онлайн-банкинг.

Для безопасного входа в интернет порядка 46% пользователей установили на компьютеры и мобильные устройства антивирусное программное обеспечение. Однако 48% всех респондентов не меняли пароль на используемых сервисах уже более года, что негативно сказывается на сохранности личных данных.

Так, почти 12% граждан ЕС утверждают, что стали жертвами взлома учетных записей электронной почты или социальных сетей, а 33% опрошенных сталкивались с мошенническими письмами при использовании электронной почты.

Как сообщал ранее УНИАН, по данным исследования аналитической компании Ericsson ConsumerLab, в Украине 94% владельцев смартфонов и 83% владельцев планшетов используют интернет на своих мобильных устройствах, а более 60% домохозяйств имеют фиксированное подключение и Wi-Fi.