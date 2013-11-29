Пригородный поезд "Одесса - Балта" курсирует в обычном режиме

Пригородный электропоезд № 6272/6271 сообщением Одесса - Балта - Одесса возобновил курсирование после временной отмены в связи с проведением капитального ремонта железнодорожного пути и в настоящее время курсирует в обычном режиме, сообщила УНИАН пресс-служба Одесской железной дороги (ОЖД).

В этой связи пресс-служба дороги заявила, что "не соответствует действительности".

распространенная рядом изданий информация об отмене курсирования пригородного электропоезда по маршруту Одесса - Балта из-за его убыточности.

Согласно сообщению, информация об отмене этого поезда 8, 10, 12, 14 ноября текущего года была заранее размещена на доске объявлений на вокзале Одесса-Главная, на станции и на автостанции города Балта, а также неоднократно озвучивалась по громкой связи на вокзалах.

Как отмечает пресс-служба, уровень компенсации из местных бюджетов за льготные перевозки по Балтскому району является одним из самых высоких в Одесской области, в частности, за 10 месяцев текущего года ОЖД перевезла льготников на сумму 213,3 тыс. грн, а компенсацию получила на сумму 204 тыс. грн, что составляет 95,6% от суммы оказанных услуг.

Как сообщал УНИАН, Одесская железная дорога в январе-октябре получила 55,4% компенсации от суммы оказанных услуг, а сумма задолженности составила 8,5 млн грн.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога проходит через территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. На Одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.