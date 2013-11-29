Приднепровская железная дорога отмечает рост случаев вандализма в пригородных поездах

На Приднепровской железной дороге (ПЖД) в январе-октябре текущего года возросло количество случаев повреждения вагонов пригородных поездов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 44,4% - до 45 случаев, сообщила УНИАН пресс-служба дороги.

По информации пресс-службы, чаще всего вагоны пригородных поездов раскрашивают, бьют в них стекла как изнутри, так и снаружи, портят детали интерьера: отрывают ручки, металлические рейки, портят обшивку сидений.

Согласно сообщению, эти действия нанесли ПЖД материальный ущерб на сумму 37,4 тыс. грн.

По каждому случаю порчи и разукомплектации подвижного состава железнодорожники направили материалы в линейные органы милиции, где предпринимают меры к выявлению виновных и привлечению их к ответственности.

Как отмечает пресс-служба, данные случаи также влияют на ускорение износа подвижного состава пригородных поездов, в частности, 65% имеющихся секций электропоездов исчерпали нормативный срок службы и эксплуатируются сверхурочно.

Как сообщал УНИАН, Приднепровская магистраль за 10 месяцев 2013 года предупредила 374 кражи грузов и имущества железной дороги на сумму 346 тыс. грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора.