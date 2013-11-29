Правительство США выплатит частной компании 50 млн долл. за кражу программного обеспечения

Правительство США согласилось выплатить частной компании Apptricity 50 млн долл. за использование пиратских копий программ для вооруженных сил, говорится в сообщении BBC News.

Согласно сообщению, компания Apptricity предоставляла логистические программы, использовавшиеся для создания безопасных маршрутов передвижения солдат во время военных действий, в которых принимали участие военнослужащие США, начиная с 2004 года.

По результатам заключенного договора вооруженные силы США могли использовать софт на 500 компьютерах. Однако в прошлом году Apptricity обнаружила, что военные установили нелицензионные копии программного обеспечения (ПО) на 9 000 компьютеров.

Таким образом, исходя из стоимости установки ПО, Apptricity оценила свои убытки от действий правительства США в 224 млн долл.

После долгих судебных разбирательств обе стороны пришли к соглашению о выплате компании Apptricity 50 млн долл.

Согласно сообщению, правительство США в последние годы объявило широкомасштабную кампанию по пресечению нелицензированного ПО и активно борется с пиратством в стране.

"Пиратство - это воровство", - цитирует BBC News недавнее заявление вице-президента США Джо Байдена.