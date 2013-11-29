"Укрзализныця" не планирует повышать тарифы на перевозки в 2014 году

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") не намерена повышать тарифы на пассажирские и грузовые перевозки в 2014 году, сообщили УНИАН в пресс-службе “Укрзализныци» со ссылкой на генерального директора ведомства Сергея Болоболина.

В ходе заседания Совета профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины, Болоболин, в частности, отметил: "Выполнение социальных обязательств - для нас было и остается приоритетным. Однако дополнительных финансовых источников от индексации тарифов в следующем году не планируется. В следующем году мы рассчитываем увеличить объемы грузоперевозок по меньшей мере на 1% и таким образом увеличить доходы».

По словам гендиректора «Укрзализныци», благодаря проведенной индексации тарифов в текущем году в железнодорожную отрасль удалось дополнительно привлечь 650 млн грн, 80% из которых направили на социальную сферу и повышение заработной платы.

Как отмечается, индексация тарифов на грузовые перевозки железнодорожным транспортом не осуществлялась в течение трех лет - с 2009 по 2012 год. В то же время, в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры Украины в текущем году средний показатель индексации тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах страны составил 4,6%.

Кроме того, 1 октября 2013 года железные дороги страны, согласно приказу Мининфраструктуры, незначительно повысили тарифы на пассажирские перевозки.

В Укрзализныце подчеркивают, что проезд по украинским железным дорогам остается самым дешевым среди стран СНГ.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" в январе-октябре текущего года сократила доходы от пассажирских и грузовых перевозок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,8% - до 36,2 млрд грн. Пассажирские перевозки по-прежнему являются убыточными: за 10 месяцев текущего года убытки от них составили 5,35 млрд грн, в том числе от перевозок в пригородном сообщении - 2,9 млрд грн.

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.