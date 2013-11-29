"Укрзализныця" ввела электронные билеты еще на 10 ночных поездов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") расширила сферу действия электронных билетов еще на 10 ночных поездов, сообщила пресс-служба ведомства. В частности, начиная с 15:00 29 ноября текущего года пассажиры смогут приобрести электронные билеты на следующие поезда: № 20/19 по маршруту Луганск - Киев, № 83/84 сообщением Мариуполь - Киев, № 25/26 Львов - Одесса, № 43/44 Ивано-Франковск - Киев, № 111/112 Харьков - Львов, № 49/50 Киев - Трускавец, № 81/82 Киев - Ужгород, № 28/27 сообщением Киев - Севастополь, № 102/101 Киев - Херсон, а также № 81/82 Харьков - Симферополь.

Согласно сообщению, пассажирам с электронными билетами не нужно обращаться в кассы, а с самостоятельно сделанной распечаткой следовать прямо на посадку.

Кроме того, все электронные билеты имеют статус расчетного документа - фискального чека, что позволит использовать этот документ в качестве отчетности о командировке.

Также до конца следующей недели, согласно сообщению, "Укрзализныця" планирует расширить сферу действия электронных билетов еще на четыре поездах, в частности, на поезда, соединяющие столицу с Севастополем, Симферополем, Запорожьем, а также Львов с Запорожьем.

Как сообщал УНИАН, в настоящее время существует возможность оформить электронный билет на скоростные поезда «Интерсити+», соединяющие столицу с Харьковом, Львовом, Донецком, Днепропетровском, Запорожьем, а также Симферополь с Донецком и Харьковом, а также на шесть ночных поездов.

Ранее «Укрзализныця» заявляла о том, что планирует до конца этого года расширить эту услугу, помимо вышеупомянутых рейсов, еще на 80 поездов внутреннего сообщения.

С момента введения новой услуги 5 февраля 2013 года железные дороги страны продали более 225 тыс. электронных билетов.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.