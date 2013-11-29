Приднепровская железная дорога реконструировала вокзалы почти на 43 млн грн

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в январе-октябре текущего года отремонтировала и реконструировала вокзалы, станции и пассажирские платформы на сумму около 43 млн грн, сообщила УНИАН пресс-служба дороги.

В частности, Приднепровская магистраль построила пассажирский двухэтажный вокзал на станции Роковатая города Кривой Рог, рассчитанный на 250 мест, а также выполнила текущий ремонт на вокзалах Днепропетровска, Симферополя, Севастополя и Джанкоя.

Кроме того, согласно сообщению, ПЖД отремонтировала 118 вокзально-станционных комплексов, а также 98 пассажирских платформ на территории Днепропетровской, Запорожской областей и АР Крым.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" запланировала в 2013 году провести масштабную реконструкцию на 12 вокзалах и вокзальных комплексах, на 4 объектах из которых работы уже завершены.

Ранее железные дороги страны в текущем году уже выполнили ремонтные работы на 99 вокзалах.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщении, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог страны.

В ее состав входят шесть железных дорог: Южная, Юго-Западная, Приднепровская, Одесская, Львовская и Донецкая. На их территории находятся 125 железнодорожных вокзалов, из них 12 - первого класса, 36 - второго, 58 - третьего.