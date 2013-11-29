"Укрзализныця" требует от предприятий более эффективного использования вагонного парка

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") обеспокоена систематическим простоем грузовых поездов на подходах к предприятиям и в связи с этим призывает их более эффективно использовать имеющийся состав, сообщила УНИАН пресс - служба ведомства.

«Задержки вагонов заказчиков услуг "Укрзализныци", особенно в последней декаде месяца, носят систематический и прогрессирующий характер. В частности, предприятия не выполняют нормы и значительно превышают время пользования вагонами под грузовыми операциями на подъездных путях. Такая практика приводит к потерям погрузочных ресурсов", - говорится в сообщении.

Кроме того, пресс-служба подчеркнула, что неэффективное использование грузовых вагонов влечет за собой негативные последствия для отечественных предприятий и в целом для экономики страны.

Так, по состоянию на 29 ноября всего простаивают 16 поездов на подходах к предприятиям заказчиков, в частности, на Донецкой железной дороге ожидают погрузки 4 поезда, а разгрузки - 6 поездов, на Приднепровской железной дороге остаются негруженными 3 поезда и простаивает один погруженный, а на Юго-Западной железной дороге задержаны 2 пустых состава.

В сообщении также сказано, что из-за нарушения предприятиями нормативных сроков погрузки и выгрузки задержано сверхурочно и изъято из обращения 918 грузовых вагонов.

«Систематические простои мешают организации движения грузовых и пассажирских поездов и значительно усложняют эксплуатационную работу железных дорог Украины»,- подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в апреле текущего года также была обеспокоена систематическим простоем вагонов, в частности, по состоянию на начало апреля железные дороги страны выявили 624 грузовых вагона, которые простаивали на станциях и на подходах к предприятиям-грузополучателям. В 2012 году «Укрзализныця» взыскала за простой железнодорожной техники свыше 942 млн грн. Штрафные санкции за простой одного вагона составляют 160 грн в сутки, в то же время среднесуточная доходность от задействованного в перевозках грузов в пределах Украины универсального вагона парка железных дорог составляет для крытого вагона - 428 грн, платформы - 301 грн, полувагона - 848 грн.