Как Украину в Дубае «прокатили»

«Dubai airshow» - международный авиасалон, проходящий раз в два года и представляющий потенциальным покупателям обширного региона новинки гражданской авиации и передовые образцы военной авиатехники. Здесь демонстрируют все – от непритязательных региональных пассажирских самолетов, способных работать на необорудованных аэродромах пустыни, до бизнес-джетов с золоченой сантехникой. Здесь же «бок о бок» стоят трансатлантические лайнеры крупнейших мировых авиаконцернов, готовые предложить пассажирам полный набор удовольствий на борту, включая Интернет и личную кухню.

Сюда же едут, чтобы оценить новейшие военные аппараты – самолеты и вертолеты, уже опробованные в боевых условиях или только готовящиеся выполнить самые сложные военные задачи.

Спектр предложений более чем широк – под стать финансовым возможностям крупнейших заказчиков региона. Не случайно нынешний салон - 13-ый по счету - несмотря на «несчастливый» номер, оказался чрезвычайно успешным с точки зрения объема заказов. Денежный эквивалент сделок превысил 200 млрд долл., что стало абсолютным рекордом для мировых авиашоу.

Глаза тут и вправду разбегаются от обилия новинок и возможностей их попробовать – и на земле, и в полете. Но главное - здесь в порядке вещей относиться к любому посетителю как к арабскому шейху, не важно представитель ли он богатейшей семьи, крупнейшей компании–перевозчика или вполне обычный украинский журналист.

Как заключались сделки в Дубае, чем задабривали требовательных заказчиков, почему во всем великолепии техники и широте предложений Украине так и не нашлось достойного места - все это выяснил корреспондент УНИАН, побывавший на шоу.

Все флаги в гости

В этом году авиасалон в эмирате Дубай (входящем в состав государства Объединенные арабские эмираты – одна из богатейших стран, благодаря значительным запасам нефти) прошел на новой площадке – на летном поле аэропорта Аль Мактум. Это - новый аэропорт, построенный в пустыне, примерно в 20 километрах от Дубая, на месте бывшего грузового терминала. Пока вокруг аэропорта сплошь белые пески. О цивилизации напоминает разве что шоссе, на котором скорость в 120 км/час ощущается только по предупреждающему сигналу автомобиля, и тщедушные пока зеленые насаждения по обочинам, «окультуренные» автоматической системой полива.

Впрочем, пустыне тут быть недолго. Уже через 10-15 лет власти Дубая планируют построить здесь в прямом смысле новый город-сад, сердцем которого станет Аль Мактум. Ему уготована ключевая роль – крупнейшего аэропорта мира.

В успех строительства охотно верится, потому что собственно Дубай еще 30 лет назад был пустыней. А сегодня это город 22 века, утопающий в небоскребах умопомрачительных форм и конструкций из стекла и бетона. Дубай не случайно стал столицей Всемирной выставки World Expo–2020. У остальных претендентов даже при условии значительных финансовых вливаний попросту не было шансов переплюнуть это восточное великолепие.

«Дух будущего», которым преисполнен Дубай, стал лейтмотивом и авиашоу. Организационно оно было разделено на три большие зоны – центральный павильон, в котором разместились представительства участников и залы пресс-центра, центральное шале, где подписывались крупные контракты и велись главные выставочные переговоры, и крытые корпоративные «дома» - прямо на летном поле, где также разместилась и летная «статика».

В каждом корпоративном «доме» – своя «зона комфорта», откуда потенциальные заказчики или заинтересованные посетители, попивая прохладительные напитки, могли спокойно наблюдать за демонстрационными полетами авиатехники. Полеты, к слову, прерывались дважды: в первый день, когда авиашоу засыпала песчаная буря, и в заключительный – четвертый, когда над выставкой пронесся настоящий тропический шторм.

Вместе с тем программа полетов была насыщенной и яркой – в прямом смысле слова. Почти белое от арабского солнца небо то и дело разрисовывали разноцветными дымами пилотажные группы «Аl fursan» (ОАЭ) и «Red arrows» (Великобритания). Фишка арабских летчиков – выписанный в национальных цветах государственный флаг ОАЭ. Британцы же были куда как романтичнее – их алое сердце, пронзенное стрелой, неизменно вызывало восторг публики. Его повторяли «на бис».

В перерывах между пилотажными программами свои летные возможности демонстрировали пассажирские лайнеры и новейшие военные машины, крутившие бочки и петли ничуть не хуже «пилотажников», разве что без цветных дымов.

Бродить от самолета к самолету на «статике» можно было пешком. Но особенно «привередливым» предлагался бесплатный транспорт: открытые двухместные электрокары. Ими управляли преимущественно индусы, и поэтому издалека выставочные такси напоминали «оттюнингованные» повозки рикшей. Любопытно, что услугой извозчиков пользовались в основном грузные арабские шейхи и летчики.

Согласно официальным пресс-релизам, за 4 дня работы авиашоу посетили порядка 100 тысяч человек. Но цифра, понятно, условная. Народу на выставке действительно было множество. Однако ничто и никто не создавали толчеи, и под арабским солнцем всегда находилось тенистое место для многочисленных фотографов и видео-операторов.

Изюминка выставки – экскурсии в салоны самолетов. Любой мог зайти в салон первого класса А380 авиакомпании Emirates и посмотреть, как работает, например, бортовой душ. А в бизнес-классе Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Qatar Airways заботливые стюардессы быстро и почти незаметно умудрялись включать телевизоры, раскладывать пассажирские кресла поудобнее и даже демонстрировать, где лежит личная пижама пассажира - на случай, если в длительном перелете тоска по домашнему уюту станет совсем уж нестерпимой.

При этом никто не скрывал, что билет в первый класс А380 или бизнес-класс Dreamliner составляет в зависимости от расстояния до 10 тыс. долл. Но дороговизна перевозки потенциальных пассажиров и перевозчиков, как выясняется, не отпугивает и не смущает.

Гранды наступают

Как уже отмечалось, объем закупок пассажирских лайнеров в Дубае превысил самые смелые ожидания. Объем заказов только на продукцию европейского концерна Airbus в ходе авиашоу составил 160 машин на общую сумму 44 млрд долл. Причем лидеры закупок – самолеты A380 и А350, рыночная стоимость которых 400 и 254 млн долл., соответственно. Кроме того, спросом пользуются грузовые модификации А330, хорошо зарекомендовавшие себя как «летающие гаражи», способные одномоментно вместить в среднем два десятка автомобилей премиум-класса.

Не менее успешным стал и американский Boeing 787 Dreamliner. Несмотря на технологические сложности, преследующие этот самолет, американцы получили контракт на выпуск уже тысячного «дрима». Но главное - в рамках выставки Boeing представил проект самого крупного в мире пассажирского самолета Boeing 777х., вмещающего до 500 пассажиров и членов экипажа. Как ожидается, первый серийный экземпляр будет построен на заводе в Сиэтле (США) не раньше 2020 года и его стоимость составит не менее 260 млн долл. Однако в Дубае пакет заказов на этот, существующий только в макете самолет уже составил 259 машин. О планах покупки заявили авиакомпании Emirates (150 самолетов), Qatar Airways (50 самолетов), Etihad Airways (25 самолетов) и Lufthansa (34 самолета). Суммарная стоимость заказа составила 95 млрд долл.

Любопытна и еще одна новость выставки. Boeing и российская корпорация «Ростех» подписали меморандум о намерениях построить в России – на Урале - завод по производству титановых комплектующих для самолетов семейства Boeing. По официальной информации, предварительный объем вложений в развитие российского титанового производства со стороны американской корпорации составит порядка 27 млрд долл. в течение ближайших 10 лет.

Средства есть, но не про нашу честь?

На этом фоне Украина выглядела бедно и, откровенно говоря, бледно. Наш Ан-158 хоть и стоял в «удачном» месте, но значительным вниманием посетителей, увы, не пользовался. А немноголюдный даже в разгар рабочих дней выставки павильон Украины и вовсе казался неприметным и неприступным. Закрытые двери выставочных стендов и отсутствие внятных комментариев от украинских участников выставки – то, с чем пришлось столкнуться украинским журналистам, работавшим на шоу.

Складывалось ощущение, что Украина, позиционирующая себя как производитель «непритязательной, но весьма надежной авиатехники», приехала в Дубай не рынок завоевывать, а просто поучаствовать в еще одном событии – без особого расчета на многомилионные контракты.

А между тем, наша страна имела все шансы побороться за заказы - наравне с конкурентами. Во-первых, потому что Украина далеко не новичок в этой части мира. Во-вторых, одной из ключевых тем нынешнего авиасалона стало развитие региональной авиации, и Украине в этой сфере было что предложить. Отечественные Ан-158 и Ан-148 разработки государственного предприятия «Антонов» - достойные машины, хорошо зарекомендовавшие себя в условиях пустыни или горной местности.

«Что интересует местных заказчиков? Прежде всего, грузопассажирские самолеты, транспортные самолеты, которые могут работать как внедорожник. А основная особенность антоновских машин как раз в том, что они используются в очень тяжелых условиях базирования», - отметил в комментарии УНИАН заместитель начальника отдела перспективных проектов государственного предприятия «Антонов» Андрей Хаустов.

Вот только при всем богатстве выбора контракт на поставку региональных самолетов на Ближний Восток выиграл конкурент «Антонова» - компания «Эмбраер». Бразильский концерн подписал соглашение с одним из ведущих ближневосточных перевозчиков – Qatar Airways. Предварительный объем заказа составляет несколько десятков машин серии Embraer Е2. С таким объемом работы украинцы смогли бы справиться, задействовав все имеющиеся в распоряжении производственные мощности.

Не меньший «казус» произошел с другим украинским участником – производителем двигателей «Мотор Сич». Пока «Мотор Сич» «готовила предложения» потенциальным заказчикам, конкуренты - государственная компания ОАЭ Mubadala, производитель и поставщик двигателей и комплектующих – заключила контрактов на 6 млрд долл., обеспечив внушительный пакет заказов вплоть до 2030 года.

Для украинцев такие контракты пока только как сказка – красивая, восточная, но не сбывающаяся.

Леся Сафронова (УНИАН)

Фото - Олег Беляков