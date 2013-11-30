Власти Буэнос-Айреса вдвое увеличили штрафы за нарушение правил движения

Власти аргентинской столицы приняли решение вдвое увеличить штрафы за нарушение правил дорожного движения, теперь езда по городу на скорости свыше 140 километров в час обойдется нарушителям в 3,25 тысячи долларов США, передает РИА «Новости».

Изменения были приняты на заседании городского законодательного органа. Причиной повышения штрафов депутаты назвали инфляцию, приняли решение при определении размера штрафов руководствоваться ценой "98-го" бензина.

Таким образом, езда по Буэнос-Айресу с непристегнутым ремнем безопасности (или без шлема на мотоцикле) наказывается уплатой 485 песо (80 долларов). Такой же штраф грозит тем, кто за рулем говорит по телефону. Если же полицейский застал нарушителя за набором смс, штраф увеличивается вдвое. Попытка закрыть номер автомобиля от фотокамер обойдется нарушителям от 80 до 400 долларов, а заезд на полосу общественного транспорта или велодорожку - в 120 долларов. Неправильная парковка "стоит" от 80 до 160 долларов США, а проезд на красный свет - от 242 до 1,2 тысячи долларов.

Самые жесткие наказания ждут тех, кто превышает скорость. Так, если нарушитель следовал по городским улицам со скоростью, превышающей разрешенную не более чем на 20 километров в час (в случае автострады не более чем на 40 километров в час), то штраф составит 120 долларов. Если же скорость превысила разрешенную более чем на 20 километров в час, однако не превысила "порога" в 140 километров в час, штраф составит 200 долларов.

Но если водитель двигался со скоростью более 140 километров в час, ему придется заплатить от 320 до 3,25 тысячи долларов США. А если таким образом скорость превысил водитель такси, школьного автобуса или общественного транспорта, то штраф будет удвоен, и его размер может достичь 6,5 тысячи долларов.