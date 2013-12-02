"Укрзализныця" на праздники назначила дополнительный поезд Львов - Донецк

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") на период новогодних и рождественских праздников назначила дополнительный поезд № 570/569 сообщением Львов - Донецк, а также увеличила количество рейсов дополнительного поезда, соединяющего столицу с Николаевом, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, дополнительный поезд № 570/569 Львов - Донецк будет отправляться со Львова 26, 29 декабря и 1, 4, 8, 11 января, а из Донецка - 27, 30 декабря и 2, 5, 9, 12 января.

Кроме того, увеличено количество рейсов дополнительного поезда № 210/209 сообщением Николаев - Киев, который будет отправляться из Николаева, кроме ранее назначенных дат, также 29 декабря, а из столицы - 30 декабря.

Как отмечает пресс-служба, в настоящее время "Укрзализныця" открыла продажу билетов на 10 дополнительных поездов на период новогодних и рождественских праздников.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" открыла предварительную продажу билетов на следующие дополнительные поезда: поезд № 207/208 сообщением Киев – Ужгород (из столицы будет отправляться 27-30 декабря и 1-11 января, из Ужгорода – 28-31 декабря и 2-12 января); поезд № 217/218 Киев - Ивано-Франковск(из Киева – 26-30 декабря и 1-11 января, из Ивано-Франковска – 27-31 декабря и 2-12 января); поезд № 537/538 Киев – Ужгород (из столицы – 27-30 декабря, 2, 3, и 8-11 января, из Ужгорода – 28, 31 декабря, 3, 4 и 9-12 января); поезд № 219/220 Киев - Ивано-Франковск (из Киева и Ивано-Франковска – 29-31 декабря); поезд № 210/209 Николаев – Киев (из Николаева – 26, 27 декабря, из Киева – 27, 28 декабря); поезд № 558/557 Одесса – Ужгород (из Одессы – 27-30 декабря и 2, 3 января, из Ужгорода – 28-30 декабря и 3, 4 января); поезд № 517/518 Симферополь – Львов (из Симферополя – 26-30 декабря и 1-11 января, кроме 6 января, из Львова – 27-31 декабря и 2-12 января, кроме 7 января); поезд № 225/226 Харьков – Ужгород (из Харькова – 25-30 декабря и 1-11 января, из Ужгорода – 27-31 декабря и 1-12 января, кроме 2 января); поезд № 241/242 сообщением Харьков – Евпатория (из Харькова – 28 декабря и 8 января, из Евпатории - 29 декабря и 9 января).

Всего железные дороги страны для удовлетворения спроса в период новогодних и рождественских праздников будут использовать 3521 вагон в круглогодичных поездах и 510 вагонов для формирования 30 дополнительных составов. Наиболее массовые перевозки ожидаются в период с 26 по 30 декабря.